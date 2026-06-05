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Ein Engel auf Erden

Verliebt in einen Geist

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 22vom 05.06.2026
Verliebt in einen Geist

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Ein Engel auf Erden

Folge 22: Verliebt in einen Geist

46 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6

Mauerblümchen Birdy Balker arbeitet als Ghostwriter für die arrogante Natasha Gudonov. In den Spionagegeschichten über den Geheimagenten Roger Bolt verarbeitet Birdy ihre unterdrückten Sehnsüchte und Träume - den Ruhm und den Profit kassiert Natasha. Jonathan und Mark erhalten den Auftrag, dem verschüchterten Mädchen so weit auf die Beine zu helfen, dass es sein Leben selbstständig meistern kann ...

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