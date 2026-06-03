Ein Vater und sein SohnJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 20: Ein Vater und sein Sohn
45 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 6
Mark und Jonathan besuchen die Fischerfamilie Malloy. Vater Gene sitzt tagaus, tagein am Krankenbett seines Sohnes Tony, der nach einem schweren Badeunfall im Koma liegt. Mutter und Schwester haben bereits jegliche Hoffnung aufgegeben. Als Gene einen Herzanfall erleidet, haben Mark und Jonathan alle Hände voll zu tun, um die Situation bei den Malloys zu entspannen. Tonys Zustand scheint sich schließlich zu bessern ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH