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Ein Engel auf Erden

Ein Vater und sein Sohn

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 20vom 03.06.2026
Ein Vater und sein Sohn

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Ein Engel auf Erden

Folge 20: Ein Vater und sein Sohn

45 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 6

Mark und Jonathan besuchen die Fischerfamilie Malloy. Vater Gene sitzt tagaus, tagein am Krankenbett seines Sohnes Tony, der nach einem schweren Badeunfall im Koma liegt. Mutter und Schwester haben bereits jegliche Hoffnung aufgegeben. Als Gene einen Herzanfall erleidet, haben Mark und Jonathan alle Hände voll zu tun, um die Situation bei den Malloys zu entspannen. Tonys Zustand scheint sich schließlich zu bessern ...

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