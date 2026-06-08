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Ein Engel auf Erden

Tod auf Bewährung

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 23vom 08.06.2026
Tod auf Bewährung

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Ein Engel auf Erden

Folge 23: Tod auf Bewährung

46 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 6

R. R. Benson ist der mächtigste Mann der Stadt. Er liebt nichts und niemanden und hat viele Feinde. Jonathan und Mark bekommen den Auftrag, den skrupellosen Unternehmer zu beschützen. Außerdem sollen sie versuchen, Benson zur Umkehr zu bewegen. Als er erschossen wird, darf er noch einmal zurück auf die Erde, um seine unheilvollen Entscheidungen zu revidieren ...

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