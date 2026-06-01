Ein Engel auf Erden
Folge 18: Schmerzende Narben
46 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Joe Mason hat im Krieg ein Bein und einen Arm verloren. Er hat einen Job in der Bank angenommen, um seine Frau Kathy und ihr Baby durchzubringen. Sein Gehalt reicht aber gerade für das Nötigste, und eine eigentlich unumgängliche Zahnbehandlung kann er sich nicht leisten. Jonathan nimmt sich seiner an, doch Joe kann sich immer noch nicht mit seiner Lage abfinden. Vor allen anderen gibt er sich jedoch unverletzlich und standfest ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH