... und unsern kranken Nachbarn auchJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 17: ... und unsern kranken Nachbarn auch
44 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6
In einer schmucken Vorstadt stehen plötzlich auffallend viele Häuser zum Verkauf. Die Bewohner wollen ihre Häuser loswerden. Der Grund: In der Gegend soll ein Haus für geistig Behinderte eröffnet werden. Die aufrechten Bürger wollen mit den "Verrückten" nicht Tür an Tür wohnen. Nach einem Hausbrand kommt ein böser Verdacht auf. Jonathan und Mark appellieren an die Menschlichkeit ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH