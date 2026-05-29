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Ein Engel auf Erden

... und unsern kranken Nachbarn auch

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 17vom 29.05.2026
... und unsern kranken Nachbarn auch

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Ein Engel auf Erden

Folge 17: ... und unsern kranken Nachbarn auch

44 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6

In einer schmucken Vorstadt stehen plötzlich auffallend viele Häuser zum Verkauf. Die Bewohner wollen ihre Häuser loswerden. Der Grund: In der Gegend soll ein Haus für geistig Behinderte eröffnet werden. Die aufrechten Bürger wollen mit den "Verrückten" nicht Tür an Tür wohnen. Nach einem Hausbrand kommt ein böser Verdacht auf. Jonathan und Mark appellieren an die Menschlichkeit ...

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