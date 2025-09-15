Eine schrecklich nette Familie
Folge 13: Johnnys Hamburgerbude
24 Min.
In Johnny B. Goodes Hamburgerbude sind sich Al und Peggy zum ersten Mal begegnet. Nun soll sie geschlossen werden. Johnny verteilt Nummern für diejenigen, die den letzten Abend bei ihm feiern wollen. Al will dabei sein, und Bud muss die ganze Nacht für eine gute Nummer anstehen. Al und Peggy sind ausgehbereit, als Kelly mit einem großen Problem ankommt. Nun muss sich Al entscheiden: Soll er sich um seine Tochter kümmern - oder bei Johnny B. Goode ein letztes Mal speisen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland