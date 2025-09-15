Eine schrecklich nette Familie
Folge 6: Der Hochzeitstag
24 Min.
Als Al und Peggy Bundy ihren sechzehnten Hochzeitstag feiern, will Al für etwas Abwechslung sorgen, indem er seine Frau mit einer wertvollen Uhr überrascht. Doch leider hat er einen Fehler gemacht: Al hat seine Kinder eingeweiht - und die konnten ein Geheimnis noch nie für sich behalten. Während die Kinder Peggy das Geheimnis sofort zutragen, wird Als Kreditkarte abgelehnt. Wie soll er nun der großen Erwartung seiner Frau genügen? Al Bundy muss sich etwas einfallen lassen.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland