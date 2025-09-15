Eine schrecklich nette Familie
Folge 4: Billard oder Fitness?
24 Min.
Al Bundy sichtet die unbezahlten Rechnungen und beklagt das mangelnde finanzielle Engagement seiner Familie. Ihre Nachbarn Steve und Marcy dagegen überlegen, was sie mit ihrer Steuerrückzahlung anstellen sollen. Für einen Anbau am Haus bräuchten sie die Zustimmung der Bundys. Steve und Marcy sind überrascht, als Al und Peggy einverstanden sind. Al bearbeitet Steve, damit das Zimmer ein Billardraum für Männer wird. Schließlich hätte Marcy ja schon einen eigenen Raum: die Küche.
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
