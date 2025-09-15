Warum hast du meinen Hund erschossen?Jetzt kostenlos streamen
Eine schrecklich nette Familie
Folge 3: Warum hast du meinen Hund erschossen?
24 Min.Ab 6
Während sich die Bundys nach einem harten Arbeitstag bei einem Schäferstündchen erholen, platzen die Nachbarn Steve und Marcy herein - zusammen mit dem gesamten Nachbarschaftskomitee. Weil in Marcys Haus eingebrochen wurde, warnt sie alle Nachbarn vor unverschlossenen Haustüren. Al ist dafür, sich eine Waffe zuzulegen, doch Marcy entscheidet sich für einen Wachhund. Der elende Kläffer gibt keine Ruhe - bis er Al in die Schusslinie gerät ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland