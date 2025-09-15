Eine schrecklich nette Familie
Folge 5: Mustang '65
24 Min.
Al und Steve wollten sich ursprünglich einmal Kellys Freund gründlich vornehmen und den Jungen etwas Respekt vor der Elterngeneration lehren. Doch dann läuft alles ganz anders: Al und Steve kaufen dem Jungen dessen alten Ford Mustang ab. Und nun müssen ihre Ehefrauen Peggy und Marcy auf die angenehme Gesellschaft ihrer Ehegatten verzichten - denn diese verbringen fortan jede Minute ihrer Freizeit in der Garage mit der Instandsetzung ihres Schrotthaufens.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland