Eine schrecklich nette Familie
Folge 7: Die Babysitter
24 Min.
Kelly und Bud müssen nicht in die Schule - und treiben Peggy in den Wahnsinn. Als Steve und Marcy dies mitbekommen, glauben sie an ihren guten Einfluss und machen Peggy und Al einen Vorschlag: Die beiden sollen sich ein schönes und geruhsames Wochenende machen; währenddessen passen Steve und Marcy, die sich für die geborenen Vorbilder halten, auf Kelly und Bud auf. Eines ist sicher: Einen derartigen Vorschlag werden Steve und Marcy nach diesem Wochenende nie wieder machen.
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland