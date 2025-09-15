Eine schrecklich nette Familie
Folge 5: Liebe geht durch den Magen
24 Min.
Peggy lässt Al mal wieder hungrig zu Hause und geht mit Marcy tanzen. Sie lernt den attraktiven Andy kennen, und bald treffen sich die beiden regelmäßig in einem Club. Eines Tages taucht bei den Bundys - Peggy ist gerade unterwegs - Andys "Frau" auf: Es handelt sich um einen Mann namens Pete, und dieser will Andy wieder zurückhaben. Bevor sich alles aufklärt, lässt sich Al von Petes Kochkünsten verwöhnen. Gut gesättigt bringt er dann Peggy bei, dass ihr Tanzpartner schwul ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland