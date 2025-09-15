Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Ein Küken verlässt das Nest

Sony PicturesStaffel 5Folge 10
Ein Küken verlässt das Nest

Ein Küken verlässt das NestJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 10: Ein Küken verlässt das Nest

24 Min.Ab 12

Al Bundy verbietet seiner Tochter Kelly, was ihrer Meinung nach Menschenrecht ist: Sie darf ihren Freund nicht bei sich übernachten lassen. Nun hat Kelly endlich die Nase voll - höchste Zeit, eine eigene Wohnung zu nehmen. Obwohl sie nur 246 Dollar besitzt, hat Kelly im Nu eine Wohnung gefunden. Eine überaus luxuriöse noch dazu, und das macht Al misstrauisch. Er besucht seine Tochter - und da taucht ein älterer Herr mit einem Blumenstrauß auf. Al dreht durch und schlägt zu.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen