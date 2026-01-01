Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Es liegt mir auf der Zunge ...

Sony PicturesStaffel 5Folge 17
Es liegt mir auf der Zunge ...

Es liegt mir auf der Zunge ...Jetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 17: Es liegt mir auf der Zunge ...

24 Min.

Al Bundy hört auf dem Nachhauseweg im Autoradio ein Lied, das ihm nicht mehr aus dem Kopf geht. Es handelt sich um einen Song aus seiner Jugendzeit. Weil ihm der Titel nicht mehr einfällt und der Radiomoderator den Song nicht ansagt, muss Al auf andere Weise versuchen, an die Scheibe zu kommen. Währenddessen hat Töchterchen Kelly wieder einmal einen neuen Jungen aufgegabelt. Vater Al stellt auf seine Weise sicher, dass Vinnie Kelly nicht anrührt - mit einer handfesten Drohung.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen