Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Al und Kelly allein zu Hause

Sony PicturesStaffel 5Folge 2
Al und Kelly allein zu Hause

Al und Kelly allein zu HauseJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 2: Al und Kelly allein zu Hause

24 Min.

Ein Besuch bei Peggys Mutter steht an, und deshalb geben Al und Kelly vor, krank zu sein. Wohl oder übel muss Bud die Reise zusammen mit Peggy antreten. Zunächst sieht es so aus, als wollten sich die zwei Daheimgebliebenen ein schönes Leben machen - unabhängig voneinander, versteht sich. Doch dann wird Kelly krank. Al muss seine Tochter pflegen, und das gefällt ihm gar nicht. Schon bald wünscht er sich, dass seine Frau nach Hause kommt - und das ist sonst gar nicht seine Art.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen