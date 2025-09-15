Eine schrecklich nette Familie
Folge 9: Der Unwiderstehliche
24 Min.
Al Bundy hilft an seinem freien Tag Brenda, der neuen Nachbarin, bei ihrem Einzug. Weil ihn diese süß findet, bekommt Al ein völlig neues Selbstbewusstsein. Er erhält enormen Auftrieb, beginnt, sich regelmäßig zu duschen, und kauft sogar sexy Unterwäsche. Er wird zum neuen Liebling der weiblichen Nachbarschaft. Auch im Geschäft wollen alle nur noch von Al bedient werden. Schließlich versucht eine überaus attraktive Kundin, Al zu einer Flucht nach Griechenland zu überreden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland