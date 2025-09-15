Eine schrecklich nette Familie
Folge 4: Das Endspiel
24 Min.
Al Bundy hat einen schlechten Tag beim Softball, und die "New Market Mallers" verlieren das vorletzte Spiel der Saison. Zwar schiebt Al die Schuld auf die Schiedsrichterin Marcy, doch Peggy und die Kinder sind sich einig: Al war einfach schlecht. Weil das Team das Endspiel unbedingt gewinnen will, wird Al aus der Mannschaft geworfen. Er wird durch den athletischen und attraktiven Sven Hunkstrom ersetzt. Klar, dass ein Sport-Ass wie Al Bundy dies nicht auf sich sitzen lässt.
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland