Eine schrecklich nette Familie
Folge 6: Kellys Rache
24 Min.
Al findet es nicht richtig, dass Kelly wie ihre Mutter den ganzen Tag im Haus herumsitzt. Er rät ihr, sich eine Arbeit zu suchen. Doch stattdessen meldet sich Kelly an einer Schule für Mannequins an. Die Schule kostet lächerliche 400 Dollar - im Monat! Als sich Kelly auf einen Vorstellungstermin vorbereiten muss, braucht sie Buds Hilfe. Sie verspricht, ihm dafür einige Models vorzustellen. Leider verrät Bud sein unfehlbares Geheimrezept auch einer Konkurrentin Kellys.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland