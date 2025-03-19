Eine wie keine
Folge 110: Folge 110
24 Min.Ab 6
Nach der missglückten Diamanten-Aktion gerät Mark ins Grübeln. Vielleicht tut er Alexandra ja unrecht. Was, wenn er das Geheimnis seiner Herkunft einfach offenbart? Just in dem Moment, als Mark reinen Tisch machen will, wendet sich das Blatt. Daniel hat den Diamanten gefunden und ein ordentlicher Finderlohn steht für sie alle ins Haus! Soll Mark trotzdem seine Vergangenheit beichten?
Eine wie keine
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph