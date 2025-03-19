Eine wie keine
Folge 4: Folge 4
24 Min.Ab 6
Manu braucht nach dem Verlust des Sorgerechts alle Kraft, um im Job zu funktionieren. Während Mark Braun die Verlobung mit der Hotelerbin Alexandra Aden vorantreibt, macht sein künftiger Schwiegervater einen Deal mit Marks verhasstem Bruder Philip. Manu gibt sich größte Mühe, vor den hochkarätigen Gästen alles richtig zu machen. Bis sie einen kleinen Jungen in der Lobby stehen sieht ...
Eine wie keine
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
6
