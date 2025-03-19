Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 7
25 Min.Ab 6

Als Lindi, die neue Freundin von Manus Ex Ralf, herausfindet, dass Manu lediglich einen Putzjob hat, gerät Manu unter Druck: Sie möchte alles daran setzen, dass Daniel nichts davon erfährt. Doch sie hat die Rechnung ohne Lindi und ihre demütigende Kampfansage gemacht ...

