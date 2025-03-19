Eine wie keine
Folge 7: Folge 7
25 Min.Ab 6
Als Lindi, die neue Freundin von Manus Ex Ralf, herausfindet, dass Manu lediglich einen Putzjob hat, gerät Manu unter Druck: Sie möchte alles daran setzen, dass Daniel nichts davon erfährt. Doch sie hat die Rechnung ohne Lindi und ihre demütigende Kampfansage gemacht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph