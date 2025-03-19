Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 18
Folge 18: Folge 18

25 Min.Ab 6

Manus Plan, No-Name-Wein mit gefälschten Etiketten zu veredeln, scheint gerade noch mal gut zu gehen - bis Philip Sachs den Betrug wittert und den Wein auf die Menükarte des Restaurants setzt. Und genau an diesem Abend diniert ein Weinconnaisseur im "Aden". Während Mark am Verzweifeln ist, hat Manu schon den nächsten hilfreichen Einfall ...

