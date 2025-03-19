Eine wie keine
Folge 12: Folge 12
24 Min.Ab 6
Manu steckt in der Klemme: Wie schafft sie es trotz Überstunden, Daniel pünktlich vom Fußball abzuholen? Im Hotel nimmt ihr niemand die Schicht ab und Eva kommt nicht von der Arbeit weg. Da erweist sich Evas Chef Süleyman als Retter in der Not. Doch als Daniel von einem Wildfremden abgeholt werden soll, schlägt die Trainerin Alarm bei den Erziehungsberechtigten ... Verpetzen sie sie beim Jugendamt?
Eine wie keine
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
6
