Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Folge 12

SAT.1Staffel 1Folge 12
Folge 12

Folge 12Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 12: Folge 12

24 Min.Ab 6

Manu steckt in der Klemme: Wie schafft sie es trotz Überstunden, Daniel pünktlich vom Fußball abzuholen? Im Hotel nimmt ihr niemand die Schicht ab und Eva kommt nicht von der Arbeit weg. Da erweist sich Evas Chef Süleyman als Retter in der Not. Doch als Daniel von einem Wildfremden abgeholt werden soll, schlägt die Trainerin Alarm bei den Erziehungsberechtigten ... Verpetzen sie sie beim Jugendamt?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen