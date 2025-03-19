Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Folge 1

SAT.1Staffel 1Folge 1
Folge 1

Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 1: Folge 1

27 Min.Ab 6

Die impulsive Neuköllnerin Manu Berlett will eigentlich nur eins: dass ihr achtjähriger Sohn Daniel glücklich ist! Bei ihrer neuen Arbeit als Putzfrau im Fünf-Sterne-Hotel "Aden" stellt Manu die Welt der Reichen und Schönen auf den Kopf. Doch sie braucht den Job, damit ihr Ex Ralf ihr nicht Dani wegnimmt. Hoffentlich sieht das auch der ausgesprochen gutaussehende Hoteldirektor Mark Braun ein ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen