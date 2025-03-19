Eine wie keine
Folge 17: Folge 17
25 Min.Ab 6
Mark braucht dringend Manus Hilfe: Sein Erzrivale und Bruder Philip hat herausgefunden, dass Mark sich aus Geldnot am hoteleigenen Weinkeller bedient hat und sich demzufolge kistenweise noblen Wein "geliehen" hat. Manus Idee, Billigwein umzuetikettieren, scheint kurzfristig erfolgversprechend. Bis am nächsten Morgen das böse Erwachen folgt ...
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph