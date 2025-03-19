Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Folge 17

SAT.1Staffel 1Folge 17
Folge 17

Folge 17Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 17: Folge 17

25 Min.Ab 6

Mark braucht dringend Manus Hilfe: Sein Erzrivale und Bruder Philip hat herausgefunden, dass Mark sich aus Geldnot am hoteleigenen Weinkeller bedient hat und sich demzufolge kistenweise noblen Wein "geliehen" hat. Manus Idee, Billigwein umzuetikettieren, scheint kurzfristig erfolgversprechend. Bis am nächsten Morgen das böse Erwachen folgt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen