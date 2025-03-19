Eine wie keine
Folge 13: Folge 13
25 Min.Ab 6
Manu Berlett - eine junge Heldin kämpft um ihr Kind, ihre Liebe und ihren Platz im Leben. In der Welt der Reichen und Schönen, der Machtkämpfe und Intrigen, in die sie durch Zufall gelangt, wirkt sie, die aus bescheidenen Verhältnissen stammt, wie ein Fremdkörper, wie Chaos gegen Etikette. Doch mit ihrem Mut, ihrer Intelligenz und ihrem frechen Mundwerk lässt sie sich so schnell nicht die Butter vom Brot nehmen. Marie Zielcke ist Manu Berlett, und die ist "Eine wie keine"!
Eine wie keine
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph