Eine wie keine
Folge 115: Folge 115
24 Min.Ab 6
Mark hat Manu eine Liebeserklärung gemacht! Doch aus Angst, bloß zweite Wahl zu sein, weist Manu ihn ab. Insgeheim hofft sie sehnsüchtig, dass er weiter um sie kämpft. Aber Mark knickt ein und versöhnt sich mit Alexandra. Die Hochzeit wird stattfinden. Tapfer bittet Manu darum, auf dem Polterabend Dienst zu tun, um für immer von Mark kuriert zu werden. Doch der Abend endet anders als erwartet ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph