Eine wie keine
Alexandra bläst die Hochzeit mit Mark ab! Der will seine Verlobte nicht aufgeben. Manu kann nur fassungslos zusehen: So hat Mark um sie nicht gekämpft. Dann bricht sie zusammen. Schließlich muss Mark erkennen, dass er sowohl Alexandra als auch Manu für immer verloren hat. Dann steht auf einmal Alexandra vor Manu und verrät den Grund für die Hochzeits-Absage. Mark liebt eine andere: Manu!
