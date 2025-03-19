Eine wie keine
Folge 15: Folge 15
23 Min.Ab 6
Chaos im Aden: Daniel ist weg! Ralf, Lindi und Frau Schwarz vom Jugendamt sind schon im Anmarsch, da erreicht Manu ihren Sohn endlich auf dem Handy. Die Erleichterung hält nicht lange an: Daniel sitzt mit Mark Braun in einem Hubschrauber - unterwegs nach Brandenburg. Manu fleht den Hoteldirektor an, den blinden Passagier zurückzubringen. Doch der hat Wichtigeres zu tun ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph