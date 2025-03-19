Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 152
Folge 152: Episode 152

23 Min.Ab 6

Manu sucht panisch nach dem kranken Marcel - sie hat Angst, dass er sich etwas antun könnte. Ingrid bekommt indes zunehmend Angst vor Philip. Sie ahnt, dass er etwas mit Julius' Tod zu tun hat. Ingrid entschließt sich, selbst die Wahrheit über Marks leiblichen Vater - Adrian - ans Licht zu bringen. Da spricht Philip eine unglaubliche Drohung aus: Sollte Ingrid nicht schweigen, wird er Mark töten!

