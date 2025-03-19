Eine wie keine
Folge 152: Episode 152
Ab 6
Manu sucht panisch nach dem kranken Marcel - sie hat Angst, dass er sich etwas antun könnte. Ingrid bekommt indes zunehmend Angst vor Philip. Sie ahnt, dass er etwas mit Julius' Tod zu tun hat. Ingrid entschließt sich, selbst die Wahrheit über Marks leiblichen Vater - Adrian - ans Licht zu bringen. Da spricht Philip eine unglaubliche Drohung aus: Sollte Ingrid nicht schweigen, wird er Mark töten!
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
