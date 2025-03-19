Eine wie keine
Folge 2: Folge 2
25 Min.Ab 6
Hoteldirektor Mark Braun steckt in der Klemme: Das plötzliche Auftauchen seines Bruders Philip bedeutet nichts Gutes. Denn Philip weiß, dass Mark seiner Verlobten, der Hotelerbin Alexandra Aden, nicht alles über sich erzählt hat. Marks Charme ist gefragt, um Manu Berlett als Spionin zu gewinnen. Wäre deren Naturell nur etwas besser mit der Etikette des Fünf-Sterne-Hotels zu vereinbaren ...
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
