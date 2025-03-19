Eine wie keine
Folge 23: Folge 23
22 Min.Ab 6
Manu ist wütend - auf Marks rüpelhafte Art, sie unsanft in die Realität zurück zu befördern und zudem auf sich, weil sie sich immer wieder von ihrer aussichtslosen Schwärmerei für Mark hinreißen lässt. Doch Mark hat ganz andere Sorgen: Die überteuerte Party für Julius mitsamt seiner Lieblingsband, den Puhdys, müssen irgendwie bezahlt werden ...
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph