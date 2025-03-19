Eine wie keine
Folge 28: Folge 28
25 Min.Ab 6
Mit Manus vorlauter Bemerkung, dass Mark und Philip Brüder sind, hat sie den Familienfrieden im Hause "Aden" zerstört, und Mark ist stinksauer auf sie. Als wäre das nicht schon genug, taucht auch noch Daniel auf, der zwei Tage mit ihr verbringen will. Manu ist in der Klemme: Ihren Sohn enttäuschen, um ihren Job nicht zu gefährden, oder den Job vermasseln und Daniel vielleicht verlieren?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph