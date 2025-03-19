Eine wie keine
Folge 29: Folge 29
25 Min.Ab 6
Manu will wieder gutmachen, dass sie Mark und Philip vor Julius als Brüder "enttarnt" hat. Als sie zufällig mitbekommt, dass Philip schon wieder einen fiesen Coup gegen Mark plant, sieht Manu ihre Chance gekommen: Sie schlägt Alarm, als jemand scheinbar in Marks Büro spioniert. Doch der Spion ist niemand anderer als Mark selbst ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph