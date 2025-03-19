Eine wie keine
Folge 33: Folge 33
25 Min.Ab 6
Manu weist zwar den Verdacht ihrer Freundin Eva, sie sei in Mark verliebt, weit von sich. Doch stürzt sie dadurch in ein emotionales Chaos ... Zudem bringt Philip Sachs sie in eine moralische Zwickmühle, indem er ihr Geld für brisante Informationen über seinen Bruder Mark bietet. Wird Manu ihre moralischen Bedenken für ihren Sohn über Bord werfen?
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph