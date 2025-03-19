Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 43

Folge 43: Folge 43

24 Min.Ab 6

Manu ist fest entschlossen, ihren Freunden zu helfen und die wahre Ursache für Gandhis Vergiftung zu finden. Eine Spur führt sie auf den Golfplatz, den Philip Mark vor kurzem weggeschnappt hat. Als Manu dort im Teich tote Fische findet, ist der Fall für sie klar: Gandhi hat sich auf Philips eigenem Golfplatz vergiftet. Aber wird Manu ihren Verdacht auch beweisen können?

