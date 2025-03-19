Eine wie keine
Folge 46: Folge 46
23 Min.Ab 6
Manu sieht ihre Freundschaft zu Eva durch die vergangenen Vorfälle gefährdet und beschließt, mittels einer besonderen Geste Eva wieder milde zu stimmen: Ein emotionaler Freundschaftsappell - der Eva jedoch durch Olivers Intervenieren nicht erreicht ...
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
