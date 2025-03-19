Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Folge 47

SAT.1Staffel 1Folge 47
Folge 47

Folge 47: Folge 47

23 Min.Ab 6

Manu und Eva schließen sich endlich versöhnt in die Arme. Eva gesteht, dass das Date ohnehin schlecht lief - Oliver und Eva kommen halt aus zwei verschiedenen Welten. Aber Manu erkennt schnell, dass Eva trotzdem viel an Oliver liegt. Und auch der scheint von Eva sehr angetan. Das wäre doch gelacht, wenn Manu den beiden nicht ein wenig auf die Sprünge helfen könnte? Sie hätte auch schon eine Idee.

