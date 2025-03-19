Eine wie keine
Folge 49: Folge 49
24 Min.Ab 6
Mark entschuldigt sich bei Daniel. Als Manu erfährt, dass Mark sich offensichtlich nicht an ihre Ansage hält, Daniel in Ruhe zu lassen und den Kleinen auch noch mit Computerspielen vom Lernen abhält, sieht sie rot: Dem Herrn Hoteldirektor wird sie mal ordentlich den Marsch blasen! Als sie die beiden allerdings beim einträchtigen Lernen antrifft, verpufft ihr Zorn im Nu und sie schmilzt dahin ...
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph