Eine wie keine
Folge 74: Folge 74
23 Min.Ab 6
Mark treibt die angebliche Versöhnung mit seiner Mutter voran. Manu kann sich dieses falsche Spiel nicht mit ansehen: Von diesem Heuchler soll sie Hilfe im Kampf um Daniel annehmen? Doch der Sorgerechtsstreit spitzt sich weiter zu und Manu trifft eine Entscheidung: Entschlossen geht sie zum Termin mit Mark und dem Staranwalt ...
Comedy, Soap
DE, 2009
6
6
