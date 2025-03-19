Eine wie keine
Folge 91: Folge 91
23 Min.Ab 6
Manu und Alexandra sind aus dem Fahrstuhl gerettet - Manu sinkt in Knuts Arme, Alexandra versöhnt sich mit Mark. Doch Manu und Mark schaffen es nicht, ihren magischen Blickwechsel zu vergessen. Manu kämpft mit ihrem schlechten Gewissen: Sie gesteht Knut, dass ihr Mark mal etwas bedeutet hat. Als Manu daraufhin mit Mark Klartext reden will, passiert das Unglaubliche ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph