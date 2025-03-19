Eine wie keine
Folge 94: Folge 94
23 Min.Ab 6
Manu schafft es nicht, Knut ins Gesicht zu sagen, dass sie Mark nicht liebt. Knut sagt Manu daraufhin Lebewohl. Manu fühlt sich furchtbar, kann Mark aber einfach nicht vergessen. Mark verdrängt seine Gefühle anders: Er verwickelt Philip in einen illegalen Kaviar-Deal ... Indes scheint Manu vom Pech verfolgt: Als sie Eva im Imbiss besucht, werden die beiden Freundinnen gewaltsam überfallen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph