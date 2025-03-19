Eine wie keine
Folge 97: Folge 97
23 Min.Ab 6
An Olivers Stelle soll Manu einen Botengang für Mark übernehmen. Als ihr zufällig Alexandra über den Weg läuft, gibt Manu ihr die Dokumente mit - nicht ahnend wie brisant die Papiere sind. Der Deal platzt und aufgebracht stellt Mark Oliver und Manu zur Rede: Ein heftiger Streit entbrennt. Kurz entschlossen schnappt sich Mark Manu, um ihr zu zeigen, was für ihn auf dem Spiel steht ...
