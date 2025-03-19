Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Folge 104

SAT.1Staffel 1Folge 104
Folge 104

24 Min.Ab 6

Eva sagt Manu auf den Kopf zu, dass Manu sich insgeheim wünscht, die Verlobung zwischen Mark und Alexandra würde platzen. Manu wehrt sich. Träume wird man ja wohl noch haben dürfen. Mark für seinen Teil muss erkennen, dass Alexandra für ihn niemals ihr Luxusleben aufgeben würde. Mark ertappt sich dabei, an den einzigen Menschen zu denken, der ihn wirklich kennt, so wie er ist: Manu.

