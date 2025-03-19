Eine wie keine
Folge 114: Folge 114
24 Min.Ab 6
Mark zieht es den Boden unter Füßen weg: Alexandra hat ihn betrogen - ausgerechnet mit Philip! Er fühlt sich verraten und verkauft und lässt seinen Frust an der armen Manu aus. Die hat jetzt endgültig die Schnauze voll. Schließlich wird Mark klar, dass Manu die einzig ehrliche Konstante in seinem Leben ist. Er bittet sie um Verzeihung und macht ihr ein unerwartetes Geständnis ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph