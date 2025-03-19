Eine wie keine
Folge 127: Episode 127
24 Min.Ab 6
Philip will sich an die Spitze des "Adens" setzen und zugleich eine Billighotelkette mit an Bord holen. Alexandras Unterstützung ist ihm so gut wie sicher - bis sich die machthungrige Gina einschaltet und Alexandra einen Beweis dafür liefert, dass Philip sie nur ausnutzt. Verletzt wendet sich Alexandra ab. Als Philip erkennt, dass Gina dahintersteckt, weist er sie gewaltsam in ihre Schranken ...
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
