Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Episode 190

SAT.1Staffel 1Folge 190
Episode 190

Episode 190Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 190: Episode 190

24 Min.Ab 6

Die Fusionsgegner triumphieren: Das "Aden" ist endlich wieder in ihren Händen. Philip befindet sich inzwischen im freien Fall. Er hat die Macht im Hotel sowie das Vertrauen von Adrian verloren. Da ergreift Philip den letzten rettenden Strohhalm. Alexandra erwartet ein Kind von ihm! Philip hat nur noch ein Ziel: Er will mit Alexandra das gemeinsame Kind großziehen, koste es, was es wolle.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen