Eine wie keine
Folge 190: Episode 190
24 Min.Ab 6
Die Fusionsgegner triumphieren: Das "Aden" ist endlich wieder in ihren Händen. Philip befindet sich inzwischen im freien Fall. Er hat die Macht im Hotel sowie das Vertrauen von Adrian verloren. Da ergreift Philip den letzten rettenden Strohhalm. Alexandra erwartet ein Kind von ihm! Philip hat nur noch ein Ziel: Er will mit Alexandra das gemeinsame Kind großziehen, koste es, was es wolle.
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph