Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Folge 23

SAT.1Staffel 1Folge 23
Folge 23

Folge 23Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 23: Folge 23

22 Min.Ab 6

Manu ist wütend - auf Marks rüpelhafte Art, sie unsanft in die Realität zurück zu befördern und zudem auf sich, weil sie sich immer wieder von ihrer aussichtslosen Schwärmerei für Mark hinreißen lässt. Doch Mark hat ganz andere Sorgen: Die überteuerte Party für Julius mitsamt seiner Lieblingsband, den Puhdys, müssen irgendwie bezahlt werden ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen