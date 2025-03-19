Zum Inhalt springenBarrierefrei
Philip ist davon überzeugt, Mark mit seinem intriganten Spiel in die Knie gezwungen zu haben. Er weiß jedoch nicht, dass Mark auf der Rennbahn ein kleines Vermögen gewonnen hat und der Geburtstagsparty mitsamt dem Auftritt der Puhdys nun nichts mehr im Weg steht. Alles wäre perfekt, wenn Manu nur einmal ihren Mund halten könnte ...

