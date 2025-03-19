Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Folge 36

SAT.1Staffel 1Folge 36
Folge 36

Folge 36: Folge 36

24 Min.Ab 6

Manu versucht sich damit abzufinden, dass sie das erste Silvester ohne Daniel verbringen muss. Und nicht einmal Mark kann ihre Laune heben. Schließlich fasst sie einen Entschluss: Sie muss zu ihrem Sohn! Doch davor muss sie noch Ghandi zu seinem Herrchen ins Hotel bringen. Doch erst ist der Hund verschwunden und dann taucht er inmitten der Schaltzentrale für das teure Aden-Feuerwerk auf ...

